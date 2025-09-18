Famiglie del territorio. Alla Biagioni Marmi c’è la quinta generazione

Un dato significativo per un’ azienda garfagnina, dinamica e innovativa, giunta alla quinta generazione. Parliamo della ditta Biagioni Marmi di Castelnuovo in attività da oltre un secolo, nel capoluogo garfagnino, sempre in crescita, attenta alle novità e alle richieste del mercato. La sua storia. Intorno al 1910, i fratelli Pietro e Alfredo Biagioni iniziarono il lavoro di scalpellini detti anche "picchiarini" nei pressi del Ponte Nuovo, frantumando con grossi martelli le pietre, passando poi in seguito alla lavorazione del marmo. Pietro, però, morì in un tragico incidente stradale e il fratello Alfredo rimase solo nella conduzione dell’attività. Il figlio di Pietro, Danilo Biagioni, rientrato dalla guerra, andò a lavorare con lo zio dimostrando talento e volontà. Intanto il laboratorio si era trasferito in via Castruccio Castracani, sempre a Castelnuovo. Dopo alcuni anni, Alfredo raggiunse l’età della pensione e Danilo continuò a lavorare, finché, per problemi di salute, fu costretto a frequenti interruzioni. Il figlio Valter dopo aver preso il diploma di maestro d’arte, risollevò le sorti dell’azienda. Si distinse subito per la grande operosità, creatività e gusto artistico, incrementando significativamente le vendite e acquisendo nel corso degli anni una notorietà via via sempre maggiore e che gli consentì di aprire un nuovo e grande laboratorio in via XX Settembre.

Il figlio Fabio aveva dimostrato fin da piccolo interesse e attitudine per questo lavoro e appena l’età glielo consentì, entrò nella ditta cogliendo sempre l’opportunità di migliorare le proprie conoscenze e competenze. Per potenziare la produzione si ricorse all’installazione di una delle prime macchine a controllo numerico, seguita dall’altro figlio di Valter, Marco, esperto di tecnologia e d’informatica.

La sede di Via XX Settembre si era dimostrato ben presto piccola e così nel 2009 è stato inaugurato il nuovo laboratorio in Via Arni, 1 a Torrite. Sono stati assunti 4 dipendenti e con macchinari di ultima generazione e all’avanguardia, la ditta è riuscita ad aprirsi ad altri settori, incentivando e rafforzando l’attività per realizzare progetti innovativi che spaziano dall’arte funeraria all’edilizia, all’arredamento. Infine, dopo avere conseguito il diploma di geometra, l’entrata in azienda di Damiano, figlio di Fabio, la quinta generazione Biagioni.

Dino Magistrelli