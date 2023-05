“Famiglie, cognomi, genealogie“: iniziative

“Famiglie, cognomi, genealogie nel territorio di Capannori“, questo il titolo dell’iniziativa coordinata dalla sezione Auser-Sesto dell’Istituto Storico Lucchese, in collaborazione con l’Associazione culturale Ponte, il Comune di Capannori e il Comune di Roncobello, con lo scopo di presentare e divulgare importanti studi e ricerche sulle Genealogie del territorio di Capannori. Un tema che si inserisce nel programma dei festeggiamenti dei Duecento anni del Comune di Capannori in quanto contribuisce a valorizzare il senso di appartenenza di una comunità al proprio territorio. Due gli incontri previsti, il primo si terrà domani alle 17 alla sala parrocchiale di Matraia, il secondo sabato 20 alle 16.30 alla sala parrocchiale di Segromigno in Monte. Interverranno gli archivisti Sergio Nelli e Alberto Maria Onori e i ricercatori Luca Dinelli e Alessandro Mugnani.