Famiglia di Barga ringrazia il personale della Misericordia e del San Luca

"Mi chiamo Serena Marchi ed abito alla Palazzina, nella montagna de comune di Barga. A nome della mia famiglia vorrei fare un rigraziamento pubblico. Il 23 maggio scorso la mia mamma Ornella Pieri ha avuto un infarto; è intervenuta la misericordia di Castelnuovo con medico a bordo, una dottoressa, e tutti sono stati davvero molto bravi sia umanamente che professionalmente. Da Castelnuovo sono arrivati in 20 minuti qui a casa mia, alla Palazzina. È stato chiamato l’elicottero per portarla a Lucca che dal Cinquale in 9 minuti era qui. Il dottore è stato verricellato sopra casa nostra e poi è intervenuto anche altro personale e anche loro si sono dimostrati persone eccezionali. Oltre a loro vorremmo ringraziare tutto il personale del San Luca".