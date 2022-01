Il ritmo dei contagi cala, ma solo in apparenza, a causa della giornata festiva di Capodanno. L’ultimo bollettino della Regione indica altri 495 casi nella nostra provincia e un altro decesso (vedi articolo qui a fianco). Nell’ultima settimana ci sono stati ben 6486 i contagi, il record assoluto dall’inizio della pandemia. In Toscana le persone ricoverate nei posti letto dedicati ai pazienti Covid sono 780 (46 in più rispetto a ieri, più 6,3%), 85 in terapia intensiva (4 in più rispetto a ieri, più 4,9%).

Intanto va avanti la clamorosa inchiesta della Procura di Pistoia che ha portato all’arresto del medico pistoiese “no vax“ Federico Calvani, 66 anni, al cui ambulatorio si erano recati anche pazienti lucchesi contrari al vaccino, ottenendo un green pass falso. Secondo quanto accertato dai carabinieri, il medico compiacente dichiarava di aver somministrato loro la dose, ma poi gettava via le fialette. Adesso si trova ai domiciliari, ma l’indagine punta individuare tutti pazienti coinvolti nelle vaccinazioni fasulle, provenienti da varie zone della Toscana (compresa anche Lucca) che saranno indagati per concorso in falso e truffa. I documenti sono al vaglio.