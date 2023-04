“Facciamo rumore“ accende i motori Nelle scuole il fumetto sulla parità di genere

“Facciamo Rumore” è il messaggio che i ragazzi degli istituti di Lucca e Viareggio vogliono lanciare a sostegno alla parità di genere. Organizzati dalla Provincia di Lucca, in collaborazione con Lucca Crea e Lucca Comics & Games, grazie al sostegno della Regione Toscana, al Liceo scientifico “Vallisneri” si sono svolti già alcuni degli incontri previsti nelle classi, e che proseguiranno a maggio.

Una cinquantina di ragazzi sono stati coinvolti in un laboratorio con Margherita “LaTram” Tramutoli, giovane fumettista e illustratrice con una grande esperienza nell’affrontare temi di attualità: in passato l’ecologia e il terrorismo, in questo caso le differenze di genere. Grazie al metalinguaggio del fumetto “Fai Rumore” (Editrice Il Castoro), i ragazzi coinvolti hanno condiviso con i loro coetanei le proprie riflessioni su argomenti importanti come l’abuso, la violenza, il body shaming, lo slut shaming, il bullismo e l’hate speech. Parole troppo spesso al centro delle notizie di cronaca, che coinvolgono purtroppo tutti, anche i più giovani.

Il progetto, finanziato dalla Regione , coinvolge 150 ragazzi di tre istituti superiori, che ricevono in dono il fumetto “Fai Rumore”, diventato strumento didattico e di riflessione e che porterà a una disseminazione attiva tra i loro coetanei. I laboratori in classe sono stati realizzati in collaborazione con gli autori Annalisa Cercignano, Davide Costa e Margherita Tramutoli. Gli incontri proseguiranno al Liceo Vallisneri e al Polo Machiavelli.