"Facciamo conoscere la Garfagnana"

di Vittorio Fantozzi *

Nei giorni scorsi il Consiglio Regionale della Toscana ha approvato all’unanimità una Proposta di Risoluzione presentata dalla Commissione Aree Interne, nella quale rappresento Fratelli d’Italia. Con questo testo, si impegna la Giunta a prevedere l’istituzione di progetti tesi a favorire la reindustrializzazione delle aree interne toscane; a individuare soggetti imprenditoriali idonei a favorire uno sviluppo economico e conseguentemente a migliorare i livelli occupazionali di tali aree; a favorire il ritorno o l’insediamento di mestieri tipici, di botteghe storiche, di negozi caratteristici.

Un punto, quello dei mestieri tipici, particolarmente caro al nostro partito, che ha ritenuto importante anche sottolineare, nel testo, la politica del Governo italiano che, con gli Accordi per la Coesione, si impegna a trasferire alle Regioni le risorse del Fondo Sviluppo e Coesione 2021-2027 a copertura della quota regionale di cofinanziamento dei programmi della politica di coesione europea.

Il punto fondamentale, però, che in ambito lucchese riguarda la nostra “area interna”, ovvero la Garfagnana, è che la conditio sine qua non per il rilancio economico delle aree interne è un’adeguata dotazione di servizi sociali, medici, scolastici, postali e creditizi. In tale ambito si inserisce il progetto “ Polis - Casa dei Servizi digitali” di Poste Italiane promosso dal Governo italiano. E si inseriscono alcune proposte di legge presentate dai nostri onorevoli Amorese e La Porta per istituire zone franche montane e abolire il limite del numero minimo di alunni per la formazione delle classi nei comuni montani.

E questo ci porta alle considerazioni di fondo. Da un lato finalmente si smette di pensare alla industrializzazione come a un qualcosa di negativo o di dannoso per l’ambiente e si capisce che non c’è contraddizione fra sviluppo economico e rispetto della natura e della tipicità dei luoghi, ma che anzi sono due aspetti che si reggono a vicenda. Dall’altro si tenta di fungere da sprone a un cambiamento di ottica. Territori meravigliosi come la Garfagnana, che hanno tutto per sviluppare appieno talenti e risorse, perché dotati di un patrimonio culturale, di risorse naturali, di produzioni agroalimentari specializzate che casomai vanno fatti conoscere meglio, hanno bisogno di essere considerati, ad ogni livello istituzionale, come un asset fondamentale di ogni scelta politica lungimirante e davvero inclusiva che voglia far crescere la Provincia di Lucca, la Toscana e l’Italia.

*Consigliere Regionale Fratelli d’Italia