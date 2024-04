Facchini notturni, lavapiatti e montatore di ponteggi

2 facchini notturni e 4 lavapiatti. Per facchini, con esperienza pregressa nella mansione di facchino di hotel, dovranno accogliere i clienti, movimentare bagagli e biancheria, fare le pulizie delle parti comuni e supportare la governante dell’hotel e il centro congressi al bisogno. Si richiede serietà e disponibilità di lavorare su turni, giorni festivi, domenicali e notturni. Si offre contratto a tempo determinato per 6 mesi: aprile-ottobre, con possibilità di proroga ed eventuale trasformazione a tempo indeterminato. Per lavapiatti: preferita esperienza pregressa in mansioni analoghe, buona sensibilità alla pulizia e all’ordine. Contratto a tempo determinato per 6 mesi, con possibilità di proroga a scadenza. Zona di lavoro: Barga. Se interessati inviare e-mail a: [email protected].

1 montatore addetto al montaggio e smontaggio di ponteggi, per impresa edile. Orario 8:00/12:00-13:00/17:00. Contratto a tempo determinato di 1 anno con possibilità di trasformazione a tempo indeterminato. Richiesta patente B. Zona di lavoro: Coreglia Antelminelli. Se interessati inviare e-mail a: [email protected].