Fabrizio Orlandini, 'Return to Pietrasanta', la personale dell'artista lucchese

Il suo monumento al Parco della Pace a San Concordio, dedicato alle vittime civili di guerra, l’enorme colomba ferita in marmo, è più attuale che mai, purtroppo. Ma che l’artista lucchese Fabrizio Orlandini, pittore, scultore e orafo, sappia veder lontano è cosa nota. E sa anche ritornare da dove è partito: inaugura oggi alle 18, infatti, la sua personale “Return to Pietrasanta“ nella Gipsoteca in via Guglielmo Marconi 46 a Pietrasanta dove porterà le sue ultime creazioni, da marmi, bronzi, legni policromi e gioielli