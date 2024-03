Fabbriche da record. In cima alle classifiche

Da sempre impegnata nel contrasto allo spopolamento del suo territorio, costituito da poco più di 700 abitanti, l’amministrazione comunale di Fabbriche di Vergemoli, guidata dal sindaco Michele Giannini, ha raggiunto molti degli obiettivi che si era fissato. Questo, almeno per quanto riguarda l’importante numero di progetti attivati con i fondi del Pnrr, che gli hanno fatto raggiungere addirittura il terzo posto in Toscana nella ricaduta pro capite delle risorse ottenute. Nonostante le grandi e conclamate difficoltà presenti nell’iter burocratico per arrivare alla presentazione dei progetti, per alcuni amministratori considerate insormontabili soprattutto in Comuni sotto i 2000 abitanti, secondo la recente relazione della Corte dei Conti, Fabbriche di Vergemoli ha infatti raccolto un’ammontare di risorse che equivalgono a 4mila 533 euro per ogni cittadino residente. Analizzando i dati risulta così che il Comune si piazza al terzo posto nella classifica degli investimenti intercettati in rapporto alla popolazione, grazie all’assegnazione di progetti che complessivamente porteranno sul territorio 3,24 milioni di euro. Un dato straordinario, soprattutto se rapportato ai risultati ottenuti da colossi come il comune di Firenze che, sebbene sia chiaramente al primo posto nella classifica delle risorse raccolte, si piazza solo al ventesimo per quanto riguarda l’investimento pro-capite. Il comune di Fabbriche di Vergemoli risulta, inoltre, fra i primi in Toscana anche per la mole di progetti presentati, addirittura 51 contro i 59 dell’amministrazione fiorentina, già presa come esempio.

Fio. Co.