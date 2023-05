Fabbriche abbraccia la Cri La bandiera sventola sul palazzo municipale

In occasione della Giornata Mondiale della Croce Rossa e Mezzaluna Rossa una federazione del comitato di Bagni di Lucca è stata ricevuta nel palazzo comunale dal sindaco di Fabbriche di Vergemoli, Michele Giannini. In rappresentanza della Croce Rossa Italiana di Bagni di Lucca erano presenti il tenente commissario del corpo militare volontario Cri Maurizio Lucchesi e il vicepresidente Cri Francesco Tolomei che hanno donato al comune della Garfagnana l’iconica bandiera bianca con la croce rossa al centro, creata nel 1863.

La bandiera della Croce Rossa sarà esposta fuori dal palazzo comunale di Fabbriche di Vergemoli per una settimana con grande soddisfazione del sindaco Giannini, entusiasta di questa iniziativa che ha visto coinvolta anche l’Anci. Non solo bandiera esposta, ma il monumento simbolo di Fabbriche di Vallico, il Ponte della Dogana, sarà interamente illuminato di rosso per coinvolgere in questa speciale ricorrenza l’intera comunità.

La Croce Rossa Italiana Comitato di Bagni di Lucca, una delle realtà più importanti della Valle del Serchio grazie ai suoi numerosi volontari fornisce servizi nel campo della salute, del sociale, delle attività di emergenza, oltre a concreti aiuti alle persone più fragili e supporto ai giovani ed in generale a tutti i cittadini. Volontari che fanno parte integrante degli oltre 150mila impegnati con la Croce Rossa in attività e progetti a sostegno di persone e comunità con una straordinaria dedizione negli ultimi anni che li ha visti in prima fila per l’emergenza sanitaria, il sisma turco siriano e il conflitto in Ucraina.

"Siamo estremamente felici della visita del tenente commissario del corpo militare volontario della Croce Rossa Italiana Maurizio Lucchesi e del vicepresidente Francesco Tolomei, così come del gradito dono della bandiera che abbiamo già esposto sul palazzo municipale – ha commentato il sindaco Michele Giannini - La Cri è una importante realtà anche della Valle del Serchio sempre pronta ad intervenire a favore di chi ha bisogno sia nell’urgenza, penso alle tante ambulanze che lavorano in collaborazione con il 118, sia in attività particolari e tra le tante ricordo la ricerca di persone scomparse tramite l’ausilio anche di unità cinofile. A loro va il mio ringraziamento per l’attività che svolgono, l’impegno che dedicano a favore degli altri e l’invito, a chi potrebbe destinare il proprio tempo a questo fine, alla riflessione sul diventare a loro volta volontari".

Fiorella Corti