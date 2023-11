Fabbricato abbandonato . Assegnati i lavori per la rigenerazione

Sono stati affidati i lavori per il recupero e la rigenerazione del fabbricato abbandonato di Ponte all’Ania, in via Nazionale 28, struttura che, ormai da molti anni, versa in uno stato di degrado e disuso. L’intervento di recupero, atteso da tempo dall’intera comunità barghigiana, prevede una serie di lavori volti a trasformare l’edificio in un luogo destinato alla residenza di individui e famiglie in situazioni di svantaggio sociale.

“Siamo molto felici e soddisfatti di annunciare l’assegnazione dei lavori per questo importante intervento di riqualificazione urbana - commenta Caterina Campani, sindaca di Barga - . Un progetto importante e simbolico in quanto, da un edificio che ormai da moltissimi anni versa in una condizione di degrado, riusciremo a ottenere alloggi per chi ha più bisogno. Andiamo quindi, da una parte, a rigenerare una posizione di territorio e a togliere dal degrado un luogo abbandonato e, dall’altra a rispondere alle necessità delle famiglie che vivono situazioni di difficoltà economica”.

Nel dettaglio il progetto prevede una completa rigenerazione della struttura, con un focus su funzionalità, fruibilità e comfort. Sarà realizzata una riqualificazione termo-acustica dell’edificio esistente, mentre il piano terra ospiterà spazi comuni, aree di transito e locali attrezzati con generatori termici per ciascun appartamento. Ai piani superiori, invece, saranno realizzati appartamenti moderni e attrezzati. Inoltre, sulla copertura dell’edificio verrà installato un impianto fotovoltaico, destinato a fornire energia per l’illuminazione pubblica della piazza retrostante oltre che di quella condominiale.