Fabbri lascia la presidenza della Croce Rossa! Nel corso dell’ultima assemblea del suo mandato quale presidente del Comitato di Bagni di Lucca della Croce Rossa Italiana, Moreno Fabbri si è congedato da volontari, dipendenti e collaboratori presenti. Dopo venticinque anni alla guida di questa associazione Fabbri non sarà protagonista della prossima tornata elettorale. Le elezioni per il rinnovo del direttivo sono previste questa domenica 19 maggio. Fabbri rimarrà ovviamente all’interno del Comitato mettendo a disposizione tutta la sua lunga esperienza in qualità di volontariato. Non senza emozione ha salutato i presenti ed ha ringraziato tutti per la collaborazione; anche chi ha magari espresso in questi anni opinioni contrarie al direttivo: "Non è possibile venire incontro alle esigenze ed alle opinioni di tutti - ha detto - del resto tra gli oneri di un consiglio anche quello di dover fare delle scelte che possono essere criticate ma che sono state fatte sempre pensando al bene del comitato e valutando di volta in volta le situazioni che hanno portato ad una scelta piuttosto che un’altra" Nel corso di questi ultimi anni il comitato di Bagni di Lucca ha fatto peraltro registrare una crescita di servizi, sia di emergenza, che ordinari, ma anche nel settore della protezione civile e nel sociale. Nel 2021 i servizi sono stati 3011; nel 2022, 3585 e nel 2023 sono arrivati a 3689. Segno di un comitato CRI in salute e dell’ottimo lavoro svolto da dipendenti, collaboratori e soprattutto dai volontari che sono l’anima vera, ha sottolineato Fabbri, del gruppo.

Marco Nicoli