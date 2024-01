“Fa sentire più sicuri anche noi esercenti“

Indispensabile o superflua? Cosa ne pensano i locali della movida lucchese dell’inizio del servizio degli steward? Lo abbiamo chiesto direttamente a loro.

"C’è sempre bisogno di sostegno e sicurezza – dice Filippo Treggi del Vianaiolo in Porta dei Borghi – anche se la nostra come zona è molto tranquilla sia come target d’età, che come fascia oraria di attività. Avere la possibilità di lavorare in completa sicurezza e non doversi preoccupare di situazioni indesiderate è sempre ben accetto. Non credo sia un male, ma anzi, aiuta chi ne ha bisogno".

"E’ bello che vogliano offrire un servizio che riuscirebbe a gestire alcune situazioni più che sgradevoli – dice Eleonora Fazzi, titolare del Betty Blu – anche se ritengo non ci sia una forte necessità. Vogliamo dargli un bel po’ di fiducia, e magari chissà data la sensibilizzazione che stanno facendo, riescono a punire e allontanare chi spesso supera il limite".

Opinione simile quella di Luca Degl’Innocenti e Alessandro Giannini del ‘Glam Louge Cafè’ di via Vittorio Veneto. "Spesso ci siamo trovati a dover intervenire in prima persona in risse e litigi, se questo servizio riuscirà a evitarci determinate situazioni sgradevoli non possiamo che essere contenti. In questa zona – agigungeono – c’è molto passaggio, e quando qualcuno oltrepassa il limite non sai mai come comportarti".

Fa sentire la sua opinione anche Michelangelo Zullo di ‘Dal bardo’ a Porta dei Borghi. "È un’iniziativa positiva per la città – spiega – Aumenta il senso di sicurezza, così che la clientela sia più serena ad uscire senza dover fare incontri indesiderati. Questa zona è difficilmente soggetta a indiscrezioni e problemi, ma possiamo dare una possibilità a questi steward, per renderla ancora più serena".

Rebecca Graziano