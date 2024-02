“Fa conoscere noi stessi e il nostro futuro“

E’ grazie anche alle nuove tecnologie che l’intervento di cataratta – duemila ogni anni solo al San Luca – oggi è praticamente una “passeggiata“. “Negli anni Settanta - Ottanta operavamo praticamente i ciechi, coloro che non avevano nulla da perdere – dice il dottor Cosma Volpe –. Oggi siamo in un’altra era. Al paziente si chiede come ci vorrà vedere, che prestazioni preferisce. Grazie all’intelligenza artificiale l’intervento si riesce a eseguire con un foro perfetto e con un’invasività che tende allo zero. Certo si tratta di apparecchi costosissimi, non ancora a disposizione di tutte le strutture“. E’ stato il dottor Carlo Mazzatenta a illustrare invece le potenti evoluzioni in dermatologia, dove una semplice App “riconosce“ nei di natura maligna o benigna, individuando anche le casistiche dubbiose che richiedono comunque una tempestiva analisi del medico.

Nel suo intervento il professor Stefano Mazzoleni (Dipartimento di Ingegneria Elettrica e dell’Informazione, Politecnico di Bari Affiliate Professor, Istituto di BioRobotica, Scuola Superiore Sant’Anna, Pisa) si è soffermato sui recenti sviluppi nell’intelligenza artificiale (in particolare del machine learning e del deep learning) che stanno offrendo spunti significativi per migliorare la sicurezza, l’affidabilità e l’efficacia dei trattamenti riabilitativi assistiti da robot, in particolare in termini di strategie di controllo e previsione delle tendenze di recupero. In particolare ha presentato le recenti applicazioni degli algoritmi di machine learning e deep learning applicati alla riabilitazione motoria e cognitiva dei pazienti affetti da malattie di origine neurologica, in particolare ictus.

Il professor Emiliano Ricciardi ha approfondito il tema delle sofisticate metodologie di esplorazione funzionale del cervello, quali la tomografia ad emissione di positroni (PET) e la risonanza magnetica funzionale (fMRI). Tecnolgie che ci aprono orizzonti e svelano i grandi mistero del nostro cervello non escluse emozioni, coscienza e sonno.

L.S.