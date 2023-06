Extra Lucca Summer Edition", l'olio extravergine della Lucchesia premiato dal concorso Maestrod'olio"

Campione in gusto e salubrità è ancora e sempre lui, l’olio extravergine della Lucchesia. E’ ciò che è stato decretato anche dal concorso organizzato come ogni anno da oltre tre lustri, dal presidente dell’Associazione Maestrod’olio Fausto Borella, il quale seleziona all’interno della sua guida Terred’Olio, i migliori nettari della penisola. Quest’anno, le aziende partecipanti sono state 187, per un totale di 423 campioni di extravergine degustati. Questi i vincitori del concorso: Fattoria di Fubbiano, con il suo extravergine, ha ottenuto il risultato più importante vincendo la Corona Maestrod’olio, un gioiello di rara fattura, creato dall’artista Giuseppe Carta.

La gemma Maestrod’olio, altro importante premio è andato a Renzo Baldaccini con la sua Dop Lucca. La menzione di grande merito è andata a Gabriele Bove, il quale, sulle colline di San Gennaro a Capannori ha compreso come produrre grandi oli, abbinandoli all’oleoturismo. Altra menzione alla Tenuta Maria Teresa capitanata da Paolo Gianni leader nella creazione di oli, vini e farine macinate su pietra antica e alla Tenuta di Tramonte di Ponte a Moriano di Laurence e Lorenzo Solari.

Tutti questi oli saranno presenti alla manifestazione “Extra Lucca Summer Edition”, che aprirà i battenti dal 1° al 31° luglio nel Loggiato Pretorio di piazza San Michele, sostenuta anche dalla Camera di Commercio Toscana Nord Ovest. “Una kermesse alla sua nona edizione – ci racconta Borella – che quest’anno vedrà le più importanti aziende di olio del territorio, della Toscana e d’Italia. Venticinque aziende di olio provenienti da 14 regioni e 10 aziende di vino, che presenteranno le loro eccellenze in un contesto unico e invidiato in tutto il mondo. La partnership con il territorio si rafforza sempre di più, grazie alla collaborazione gastronomica con il Mercatino del Pesce della famiglia Leoni, Ramacciotti, che presenteranno i loro piatti abbinati agli oli della lucchesia“. Aperto tutti i giorni dalle 10 alle 21.