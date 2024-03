Export in calo nell’ultimo anno. Lucca frena e perde terreno

Il 2023 ha visto rallentare l’export della provincia di Lucca del 3,4 per cento, un segno meno che è in controtendenza con quanto avvenuto nel resto della regione dove l’export è invece cresciuto del 5,6 per cento. Ecco, in sintesi, i risultati dell’analisi dei dati Istat sul commercio internazionale elaborati dalla Camera di Commercio della Toscana Nord-Ovest e l’Istituto Studi e Ricerche (ISR). Nel corso dello scorso anno, le esportazioni dalla nostra provincia, con 5,2 miliardi di euro di controvalore, hanno dunque segnato una flessione che, tuttavia, segue il record toccato nel 2022 (5,4 miliardi di euro, realizzati anche grazie della crescita dei prezzi) e riflette alcune specifiche evoluzioni. Segno meno anche nella vicina Pisa, mente Massa registra un aumento.

"Ciò che emerge dall’analisi dell’andamento dell’export, al netto di alcune circostanze specifiche, non ci soddisfa appieno - afferma Valter Tamburini (foto in alto), presidente della Camera di Commercio della Toscana Nord-Ovest - . Si tratta di un rallentamento non necessariamente legato a problemi specifici dei nostri territori, ma che piuttosto riflette una situazione più ampia, con alcune difficoltà che coinvolgono le principali destinazioni delle nostre produzioni così come il fatto che in passato sono stati toccati valori record. Tuttavia il nostro impegno rimane quello di sostenere le imprese locali nella loro presenza sui mercati internazionali".

A Lucca, oltre al settore della carta e cartotecnica, in diminuzione dell’11,7 per cento, con andamenti divergenti tra i due sotto-comparti degli articoli in carta (che crescono e arrivano a oltre 806 milioni di euro) e della pasta-carta (che flettono decisamente a 521 milioni di euro), anche altri settori hanno sperimentato contrazioni significative. L’industria meccanica, secondo settore provinciale, ha registrato a sua volta un calo dell’11,2 per cento dopo il record del 2022.

Flessioni anche nei settori dei metalli di base non ferrosi (-29,3 per cento), degli articoli in materie plastiche (-12,1), delle calzature (-14,2), degli strumenti di misurazione e navigazione (-5,3). Segnali invece molto positivi vengono dalla cantieristica nautica che ha registrato un aumento del 22,3 per cento, superando così il miliardo di euro di controvalore (il più alto a livello provinciale). Incrementi nell’export anche per olio (+5,5 per cento) e medicinali (+33,1 per cento). Si tratta in ogni caso del secondo valore delle esportazioni storicamente più elevato per la provincia, considerato che nel 2022, con 5,4 miliardi di euro, si era raggiunto un nuovo record, grazie anche alla forte dinamica dei prezzi determinata dai significativi aumenti dei prodotti energetici e delle materie prime avvenuti nel periodo.

Durante il 2023 queste tendenze sono in parte rientrate e in alcuni settori si è registrata una riduzione del prezzo delle produzioni, in un contesto di generalizzata decelerazione degli scambi internazionali anche per le difficoltà incontrate da mercati importanti quali la Germania. In calo del 7,5 per cento anche le importazioni che scendono a 2,7 miliardi di euro, segnando un calo di 217 milioni rispetto al 2022. Al rallentamento, ha contribuito il ridimensionamento dei costi delle materie prime anche energetiche.

