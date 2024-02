Expo fumetto, affidati i lavori. Sarà pronto nel giro di un anno

Ci siamo: entra davvero nel vivo la prima parte dei lavori destinati alla realizzazione dell’Expo del Fumetto che, come noto, sarà ospitato nell’ex convento di San Domenico, in una porzione dell’ex Manifattura.

Gli uffici comunali hanno infatti concluso la procedura per l’affidamento del primo lotto di lavori per una cifra che complessivamente sfiora i due milioni di euro. Il cantiere è stato affidato alla Frangerini Impresa srl di Livorno che ha presentato una offerta al ribasso del 9,235 per cento. Una proposta destinata a ridurre l’importo dei lavori a 1.836.001,24 euro oltre agli oneri per la sicurezza pari a 147.644,28 euro.

Il totale complessivo delle opere appaltate ammonta a 1.983.645,52 di euro, compresa l’Iva supera invece i due milioni e 182mila euro.

Alla procedura di gara erano state invitata dieci aziende, ma solo quattro, due delle quali della Lucchesia, hanno poi presentato una offerta vera e propria. La durata dell’appalto è pari a 392 giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data di stipula del contratto o dalla data del verbale di consegna dei lavori: dunque più di un anno, almeno. Complessivamente, l’intervento a questa parte del manufatto avrà un costo di 2,7 milioni di euro, due dei quali pagati dal Ministero della Cultura e 700mila dal Comune.

L’affidamento arriva a tempo di record, visto che l’iter era stato attivato dopo l’edizione 2023 di Lucca Comics and Games nel novembre scorso, che aveva visto anche il sopralluogo alla struttura del ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano. In quella circostanza, Sangiuliano aveva anche assicurato un investimento aggiuntivo rispetto ai 2 milioni di euro già stanziati per i lavori nella porzione per cui è ora stata avviata la gara e che dovrebbe servire per la porzione dello storico edificio che si affaccia su via dei Tabacchi, inizialmente destinato alla Soprintendenza e che invece, come riportato anche dal nostro giornale nei giorni scorsi, dovrebbe trasferire la propria sede in via Vittorio Emanuele nello stabile dove per lungo tempo è stata la Direzione provinciale delle Entrate di Lucca.

Fabrizio Vincenti