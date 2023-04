Ex-Manifattura Confronto aperto nella maggioranza dopo le divisioni

Manifattura Tabacchi ancora una volta al centro del dibattito politico, mentre passano gli anni e le amministrazioni, ma la situazione è sempre la stessa, ovvero con l’importante edificio di proprietà comunale in stato di totale degrado e con i lavori sempre fermi.

A far riesplodere la polemica, le affermazioni contrastanti di due esponenti della maggioranza di centrodestra, l’assessore ai Lavori Pubblici Nicola Buchignani e il consigliere di Lista Civile Elvio Cecchini. La questione paiono essere ancora una volta la destinazione della parte sud dell’edificio che la giunta Tambellini non vendette oltre un anno fa e dove si appuntano le speranze di costituire un polo musicale guidato da Music Hub Innovation, ma anche il destino di quella porzione ceduta (per 1,5 milioni di euro 6000 metri quadrati, per molti una svendita) a una società appositamente costituita dietro cui i nomi dei reali acquirenti continuano a restare un mistero per la città.A inizio settimana, è previsto un confronto tra le forze di maggioranza: solo dopo di esso il sindaco Pardini spiegherà il suo punto di vista.

Nel frattempo, a intervenire è Uniti per la Manifattura che chiede che il Comune receda dalla vendita di quella parte sottratta all’uso pubblico.

"È stupefacente – si legge in una nota – che dopo così tanti mesi la città sia ancora all’oscuro di quanto sta avvenendo. Ma tutto tace.Non si conosce il nome dell’acquirente, né lo scopo della vendita, né la destinazione progettata. Dobbiamo ancora una volta ricordare quanto importante e strategico potrebbe essere per la comunità il congruo destino di questo patrimonio di spazi inteso nella sua unità. E ci domandiamo se non sarebbe il caso di cancellare questa incognita, che anche l’inusuale necessità di segretezza ci fa temere non armonizzante coi progetti che vanno nella direzione degli interessi della città. Recedere dalla vendita. Affinché il Comune possa riconsiderare nella loro interezza le potenzialità progettuali sociali ed economiche dell’intero complesso urbanistico, avendo anche un quadro di riferimento unitario tra Manifattura nord e Manifattura sud. Siamo nuovamente a richiedere all’amministrazione Pardini di attivare il percorso partecipativo respinto dalla precedente amministrazione".

Sul tema interviene anche il consigliere di opposizione (all’epoca della vendita della porzione sud, in maggioranza) Daniele Bianucci che sposa ora l’idea di Cecchini di bloccare il rogito della vendita conclusa dall’ex sindaco Tambellini, a patto di avere però chiaro un progetto di rilancio dell’intera area. Bianucci propone di scegliere un professionista di caratura internazionale. "Scegliamo un grande professionista internazionale – spiega in una nota – del livello almeno di Stefano Boeri che recentemente ha avuto un incarico simile dall’amministrazione comunale di Viareggio, per guidare la costruzione di un progetto di altissimo profilo per la riqualificazione dell’area della Manifattura Tabacchi che ancora resta da recuperare, a partire dalla redazione dei piani attuativi che servono. Questo spazio può essere un volano formidabile per il rilancio culturale della Città, a partire dalla vocazione di Lucca - nella storia, come pure nell’attualità - per la musica".

Fabrizio Vincenti