Ex Koerber, Fiom Cgil: “Necessario incontro con i vertici Valmet“

1E‘ atteso per lunedì 10 luglio l‘incontro tra i sindacati e i vertici di Valmet, il colosso che ha acquisito la Koerber di Mugnano e l’intero filone “tissue”. “Attendevamo la notizia già da alcune settimane, da quando si era recato in stabilimento in visita “riservata” l’amministratore delegato di Valmet - dichiara Fiom Cgil -. In tal senso avevamo già posto alla Direzione Aziendale la questione, dell’esistenza di una due diligence che era finalizzata, come emerso oggi, alla cessione del settore tissue di Koerber”. “Tra l’altro - specifica Fiom -, la collaborazione tra Velmet e Korber va avanti già da diversi anni, e se gli affidamenti ricevuti dalla Direzione saranno mantenuti, non ci saranno cambiamenti nella conduzione dell’azienda”. “Attendiamo quindi l’incontro di lunedì con la Direzione e l’amministratore delegato di Koerber per le prime delucidazioni circa l’operazione in via di perfezionamento. Nei fatti l’azienda Valmet è quotata ed il rischio che l’antitrust possa rimettere in qualche modo in discussione l’operazione non è escluso. Certo è che, dal punto di vista industriale e produttivo, al fine -evidenzia il sindacato - di salvaguardare tutte le funzioni, produttive e non, restando i limiti di ogni processo di riorganizzazione legati l’accordo di marzo.

Ad ogni modo, è necessario l’avvio di un confronto con la nuova proprietà Valmet in tempi ristretti”.