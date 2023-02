Ex compagni di classe dopo trent’anni di nuovo insieme

Un tuffo nel passato, di tre decenni, a quel 14 giugno 1991, giorno dell’esito dell’esame di qualifica per gli alunni del triennio Disegnatori meccanici dell’istituto professionale "Giovanni Giorgi". Gli ex compagni di classe (13 su 17) si sono dati appuntamento alla pizzeria "Leo’s": ricordando aneddoti, professori, luoghi, eventi, usi e costumi; la memoria di ognuno ha richiamato qualcosa e si è tornati con piacere "indietro nel tempo". In programma già una seconda reunion, magari anche con chi mancava e qualche professore.