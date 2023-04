Ex Ceseca a Segromigno Ok alla ristrutturazione Sarà un centro del riuso

Semaforo verde per il progetto definitivo-esecutivo. L’ex immobile Ceseca, in via Piaggiori Basso a Segromigno Monte, da Centro della Calzatura che tanto tempo fa avrebbe dovuto diventare, si trasformerà in una struttura di raccolta per il riuso di apparecchiature elettriche ed elettroniche.

La riqualificazione dell’edificio avrà un costo di 125mila e sarà completamente finanziata con fondi provenienti dal progetto "Reusemed", di cui il Comune fa parte, finanziato dall’Unione Europea e rivolto alle politiche di sostenibilità e riuso in ambito Mediterraneo. I lavori hanno l’obiettivo di rendere l’immobile, ormai vetusto, interamente agibile e quindi utilizzabile per le attività del centro di riuso, dopo che nel 2019 sono già stati eseguiti alcuni interventi al piano terra, tra cui opere di pulizia e realizzazione di alcuni lavori edili.

L’intervento, finalizzato al ripristino funzionale del fabbricato, prevede, per quanto riguarda l’impiantistica, l’adeguamento dell’impianto elettrico, mediante la posa di nuovi cavi elettrici, la sostituzione di prese ed interruttori e l’eventuale sostituzione di quadri elettrici non a norma e il rifacimento dell’impianto di riscaldamento con la dismissione dell’ormai vetusto impianto esistente e la realizzazione di un nuovo impianto a pompa di calore. In programma inoltre il rifacimento dei bagni esistenti con adeguamento ai fini dell’accessibilità e la modifica della scala esterna di accesso al piano primo ai fini di un suo adeguamento alla normativa antincendio. Sarà inoltre realizzato un ascensoremontacarichi, per permettere l’accesso e la fruizione dei locali del primo piano, anche a persone con ridotta capacità motoria. Prevista infine l’installazione di una tettoia con struttura leggera sul pianerottolo di accesso al primo piano del fabbricato. Il piano terra dell’immobile sarà destinato a magazzino mentre i piani superiori saranno adibiti a laboratori di riparazione.

"Siamo soddisfatti di poter dare il via a breve all’inizio dei lavori – commenta l’assessore all’ambiente Giordano Del Chiaro - l’obiettivo è riqualificare l’edificio che ospiterà il Centro e si occuperà di ritirare e riparare il materiale informatico, una seconda vita in un’ottica di economia circolare. Un ulteriore punto di riferimento per i cittadini che vogliono dare la possibilità agli oggetti non più usati di essere riutilizzati. Con un secondo step di lavori installeremo pannelli fotovoltaici sulla copertura dell’edificio ai fini dell’efficientamento energetico".

