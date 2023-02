Ex-caserma Garibaldi Un altro cantiere infinito

Il permesso a costruire a favore della committente Tonarelli Spa è stato rilasciato nell’ottobre del 2016, i lavori, come risulta dal cartellone ormai scolorito dall’usura del tempo, sarebbero dovuti terminare nell’ormai lontanissimo dicembre 2019.

Addirittura prima della pandemia che ha paralizzato il mondo per un paio di anni; ma dei lavori di riqualificazione dell’ex Caserma Garibaldi (che sorge nel corso dedicato all’eroe dei due mondi) da destinare a una nuova struttura ricettiva, si sono perse le tracce.

Tutto fermo. Zero operai. E un cantiere, l’ennesimo, che pare senza fine in pieno centro storico.

Quella dell’albergo in corso Garibaldi è l’ennesima storia che si perde nella note dei tempi.

Nei primi anni Duemila, Pietro Belli e la moglie Bruna Tonarelli iniziarono a investire sulla struttura, ma gli intoppi si materializzarono subito: per entrare in possesso dell’edificio militare dismesso ci vollero ben quattro anni dall’aggiudicazione dell’asta.

Poi, spazio alle integrazioni e rettifiche della Sovrintendenza al progetto che hanno fatto slittare ulteriormente il via ai lavori, mentre inevitabilmente, nel frattempo il quadro economico si faceva via via più sfavorevole per investimenti di una certa consistenza.

Nel 2011, finalmente, il via ai lavori, mentre la dichiarazione di inizio attività, addirittura, risale al 2009. Lavori più volte interrotti, anche se nel 2015, come dichiarò lo stesso Belli al nostro giornale, sembrava esserci stato il punto di svolta.

"I lavori sono andati a rilento – spiegava Belli – anche per la complessità dei locali che richiedono massima cautela. Di concerto con le prescrizioni della Sovrintendenza, stiamo provando a salvare il più possibile la struttura preesistente, a partire dalle travi. Il nome dell’albergo? Non lo abbiamo ancora scelto, potrebbe essere Garibaldi, in omaggio alla strada dove sorgerà. Contiamo di recuperare il tempo perduto e di farcela per il 2017. Certo è che quando ci siamo interessati a questa struttura l’economia andava in ben altro modo, da allora è cambiato tutto, ma la nostra volontà di dare vita a un progetto di grande qualità è rimasta intatta".

E dopo la pandemia il quadro si è ulteriormente complicato. Il recupero dell’edificio sembra essere ben lontano dalla conclusione. Tutto è fermo da anni.

E la proprietà ora preferisce tacere.

"Non intendiamo rilasciare dichiarazioni", è la secca risposta della signora Tonarelli interpellata nei giorni scorsi. Punto.

Mentre in città prendono campo voci su una possibile cessione della struttura. E il nome che qualcuno inizia a sussurrare è quello dell’imprenditore Andrea Bulgarella, che ha appena rilevato la Lucchese e che ha il suo business principale proprio nella ristrutturazioni di immobili di pregio destinati a attività alberghiere.

Fabrizio Vincenti