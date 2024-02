“Evitate sempre quell’ultimo appuntamento“

“Il tragico e violento, brutale femminicidio avvenuto a Barga scuote l’intera comunità Toscana e non solo. Purtroppo, non bastano le parole per fermare questo che è un massacro: bisogna cambiare le leggi e lavorare sulla cultura”. A parlare sono Laura Menconi, segretaria della Uil Toscana, e Veronica Durante, responsabile pari opportunità della Uil area nord Toscana per Lucca e Massa Carrara.

“Il fenomeno dei femminicidi, nonostante le tante belle parole, non si placa: a metà febbraio si contavano già 16 casi in Italia, uno ogni 3 giorni in pratica – continuano -. E’ un dolore che non riusciamo a spiegare. Alle donne diciamo ancora una volta che non esistono ‘ultimi appuntamenti’ per parlare e chiarirsi e non bisogna mai in ogni caso presentarsi da sole e in luoghi appartati o bui. Alle donne diciamo che non devono sentirsi sole: se avete paura, se temete il fatto di ritrovarvi ‘sole’, se temete per il vostro futuro e su cosa fare per andare avanti, per il lavoro, la famiglia e ogni altro atto, rivolgetevi alle Istituzioni, alle associazioni, a chiunque ma evitate sempre un ultimo appuntamento’”.