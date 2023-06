Evento speciale con Alfa, Aaron e Alex

Dopo Panariello e Masini, a confronto sul palco dietro al Municipio di piazza Moro a Capannori, proseguono le conferme al calendario della rassegna “Ma la notte sì“ per l’estate capannorese, a cura della società organizzatrice Leg. Il 15 luglio la tripla….A. Si esibiranno infatti Alfa, Aaron e Alex, tre artisti che stanno spopolando tra i giovani. Da ieri biglietti disponibili su ticketone e speciale iniziativa di early entry e meet & greet per sole 350 persone. Si tratta di tre ragazzi che hanno un seguito eccezionale tra i loro coetanei e non solo.

Alfa (nella foto), cantautore genovese classe 2000 e artista da oltre 443 milioni di stream con “Tra le nuvole tour“, nei club, ha realizzato tutti sold-out. Aaron, cantautore umbro classe 2004, è una delle giovanissime promesse che dopo un lungo e brillante percorso nella classe di “Amici“ di quest’anno, ha pubblicato il suo nuovo singolo inedito “Visione Led“, pronto per farci ballare tutta l’estate. Alex, nato a Como nel 2000, suona pianoforte e chitarra ed ha brillato nell’edizione 2022 di “Amici“ dove è stato finalista.

Una grande festa dunque nel calendario della manifestazione promossa dal Comune di Capannori ed organizzata da LEG, acronimo di Live Emotion Group. Tutte le info su www.legsrl.net. Ormai una manifestazione che si sta ritagliando una solida tradizione, appena al terzo anno di programmazione. Nel 2022 nomi di rilievo come Irama e Francesco Gabbani. Per Giorgio Panariello si tratta di un ritorno dopo due anni. In questa edizione via libera all’inaugurazione del cosiddetto Parco degli Artisti, dietro il Municipio di piazza Moro, con la piantumazione di altri alberi.

Ma. Ste.