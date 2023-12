Evento per i 40 anni del Circolo Catalani

Sarà un concerto di ringraziamento e di saluto al 2023 a chiudere i 40 anni del Circolo Amici della musica “Alfredo Catalani” Lucca e Porcari, la realtà nata a Porcari nel 1983 e da anni promotrice di progetti musicali grazie ai suoi componenI, accomunati dalla passione per la musica classica e la lirica. L’evento, a ingresso libero, è in programma per domani sabato 30 dicembre alle ore 18, nella bellissima Chiesa di Santa Maria Corteorlandini.

Proprio come grande ringraziamento per il quarantesimo del Circolo, il concerto si aprirà con il Te Deum gregoriano nel tono solenne, cantato dalla Schola Cantorum di San Pietro a Vico, diretta dal Manuel Del Ghingaro (nella foto) e accompagnata all’organo daFrancesco Salvetti. Risuoneranno poi pagine di Mozart, Haydn, Donizetti e Mendelssohn Bartholdy, grazie ad un ensemble di archi dell’associazione Sui passi di Puccini aps, che collabora alla realizzazione dell’evento, mentre due brani di Purcell e Torelli saranno affidaI alla tromba solista di Simone Soldati. Un appuntamento da non perdere con la buona musica che celebra i 40 anni del Circolo Catalani.