Evento “Fil Rouge“. Si vola verso il Giappone con kimono e non solo

All’Atelier Ricci in via San Paolino, nello splendido sontuoso Palazzo Burlamacchi, in questo fine settimana si vola verso l’Oriente e più precisamente verso il Giappone incantato, patria del kimono. Nelle eleganti stanze si potrà ammirare una bellissima selezione di kimono. Ma non basta. Nel corso dello stesso evento ci saranno anche bijoux in pelle reciclata e borse per computer e fotografia. L’evento si intitola Fil Rouge e espongono: Martakimono, Giulia Boccafogli Jewels, Federico Serrani. Oggi dalle 10 alle 13, domani 10-19.