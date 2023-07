Eventi per gli 875 anni della Bolla papale

Il paese e la parrocchia di Pieve San Lorenzo, nel versante lunigianese del comune di Minucciano, per tutto il 2023 ricordano gli 875 anni della locale storica pieve romanica, con numerosi appuntamenti storico-culturali-religiosi, con il patrocinio delle diocesi di Lucca e Massa Carrara-Pontremoli, Unione Comuni Garfagnana, Comuni di Minucciano e Casola Lunigiana e Pro Loco di Pieve San Lorenzo.

"Il complesso architettonico della Pieve di San Lorenzo - spiega la storica Valeria Martini - costituisce uno straordinario esempio di armonia e sapienza tecnica che stupisce e affascina il visitatore e conserva i segni di una presenza importante nel territorio rimasta immutata attraverso i secoli. La Comunità di Pieve San Lorenzo, in accordo con la Parrocchia stessa, vuole celebrare, nel corso dell’anno corrente, l’875° anniversario della prima citazione ufficiale della pieve millenaria di Pieve San Lorenzo nella Bolla di Papa Eugenio III, emessa nel novembre 1148. Le celebrazioni propongono una serie di importanti manifestazioni culturali e religiose, alcune delle quali già svolte".

"Per ricordare nel tempo l’evento - aggiunge la studiosa Laura Martini - , è stata poi coniata una medaglia commemorativa in argento. E’ disponibile su prenotazione via e-mail a: [email protected], con il contributo di 30 euro. Inoltre per mantenere memoria degli eventi e celebrare adeguatamente una ricorrenza così importante per la Comunità di Pieve San Lorenzo, è stato richiesto e concesso da Poste Italiane un annullo filatelico straordinario che sarà disponibile mercoledì 10 agosto, in occasione della festa sociale e religiosa del patrono San Lorenzo".

Dino Magistrelli