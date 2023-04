“Eventi in nome di Puccini già a partire da luglio“

E’ stata una sorpresa per molti, se non per tutti, la “comparsata“ di Alberto Veronesi, presidente del comitato celebrazioni pucciniane, ieri mattina in Sala degli Specchi, mentre si teneva la conferenza stampa con l’Associazione Musicale Lucchese. “Ho voluto esserci – ha commentato poi a margine – perchè questa proposta dell’Aml è molto bella, un format ricco di eventi che valorizza moltissimo la città“. “Come celebrazioni Pucciniane – aggiunge Veronesi – il livello deve essere adeguato. L’intenzione è quella di portare a Lucca, Viareggio e Pescaglia, il triangolo pucciniano, il vero baricentro di eventi di caratura nel campo precipuo della musica classica e pucciniana in particolare. Non possiamo permetterci di stare al di sotto di certi standard e mi riferisco, per portare un esempio, a quello di Salisburgo“. “Il mio intento in veste di presidente del comitato – evidenzia – è quello di iniziare le celebrazioni con eventi di altissimo livello e artisti internazionali già nel corso del 2023, in estate. Sarebbe limitativo utilizzare le risorse, che comunque sono cospicue, solo nell’arco del 2024. Oltre ai doverosi lavori di edilizia devono prendere corpo importanti manifestazioni, per far brillare come merita Lucca e tutto il suo territorio“.

L.S.