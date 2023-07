Eventi al GeoPark Incontri e convegni

Fine settimana di iniziative alla GeoPark Farm di Bosa a Careggine nel Parco delle Alpi Apuane, con la partenza di domani del nono convegno Maria Ansaldi, "In viaggio nei monti della luna". I lavori cominceranno alle 10 con i saluti delle autorità. Dopo l’intervento introduttivo di Gianni Bedini, seguiranno le relazioni di Adriano Soldano dal titolo Le prime esplorazioni botaniche delle Apuane, Gianni Bedini su Migrazioni delle piante nelle Alpi Apuane, Luca Petroni, Luca Natucci su Viaggi selvatici: un’odissea apuana, Gabriele Gattiglia su Archeologia delle persone in movimento sulle Apuane in età contemporanea. Comunità locali, turismo e counter-mapping. Infine, Andrea Ribolini su 2013-2023: dieci anni di Aquilegia sul cammino tracciato da Maria Ansaldi. Alle 13 pausa pranzo con un percorso di degustazione di piatti e prodotti locali. Seguirà una breve escursione lungo il sentiero Giuseppe Nardini itinerario dei paesaggi montani per ammirare le diverse morfologie delle Alpi Apuane e dell’Appennino lucchese. Alle 16 è prevista la conclusione del convegno. La partecipazione è libera e gratuita fino a esaurimento dei posti disponibili.

L’iniziativa è organizzata dal Parco Regionale delle Alpi Apuane in collaborazione con l’associazione Aquilegia Natura e Paesaggio Apuano e l’Orto botanico Pellegrini-Ansaldi di Pian della Fioba. Hanno contribuito anche la sezione Toscana della Società Botanica Italiana e la Società Toscana di Scienze Naturali. Le iniziative proseguono poi domenica con il concorso di disegno estemporaneo "Orto Ispirami sempre". L’evento prevede un workshop di disegno di osservazione di 2 ore.

Fio. Co.