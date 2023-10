Evaso dai domiciliari a Bagni di Lucca rintracciato e arrestato

I Carabinieri della Stazione di Bagni di Lucca hanno arrestato un 55enne per il reato di evasione.L’uomo che nella sua residenza di Bagni di Lucca scontava in detenzione domiciliare una condanna ad un anno 1 e giorni 9 inflittagli dal Tribunale di Firenze, da un controllo dei militari era risultato assente. Immediate ricerche diramate su tutto il territorio della Media Valle hanno consentito ai militari di rintracciarlo e di arrestarlo in flagranza del reato di evasione. Il Tribunale di Sorveglianza

di Firenze gli ha revocato il beneficio ordinando l’immediata traduzione in carcere a Lucca ove completerà l’espiazione pena.