Fatture false per frodare il Fisco, scatta il sequestro

Guardia di Finanza

Lucca, 24 febbraio 2023 – L’indagine della Guardia di finanza è partita da Aversa, ma dalla Campania è sbarcata fino a Lucca. Nei guai un imprenditore edile, nei confronti del quale i militari del comando provinciale di Lucca, su disposizione del gip lucchese, hanno eseguito un sequestro preventivo finalizzato alla confisca.

L’indagine campana ha permesso di smascherare un’associazione criminale costituita da diverse società fantasma (le cosiddette “cartiere”) che emettevano fatture per operazioni inesistenti. In particolare è emerso che una delle società campane coinvolte risultata essere una società fantasma che aveva intrattenuto rapporti anche con un’impresa lucchese, nei cui riguardi è poi scaturita l’attività ispettiva da parte dei finanzieri di Lucca.

Le Fiamme Gialle hanno rilevato l’utilizzo di fatture per operazioni inesistenti pari a circa 100mila euro. Oltre alla denuncia per il rappresentante legale della società, è scattato il sequestro per un valore pari all’ammontare del profitto del reato, circa 20mila euro, cioè l’Iva che sarebbe dovuta.