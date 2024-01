Evade dai domiciliari, fermato in auto

Venerdì pomeriggio, a Capannori, nel corso di un normale servizio di controllo del territorio, i Carabinieri della Stazione di Pieve di Compito hanno tratto in arresto un 32enne di origini marocchine, pregiudicato, per il reato di evasione. L’uomo, attualmente sottoposto alla misura alternativa della detenzione domiciliare in quanto stava scontando una pena definitiva per reati in materia di stupefacenti, alle ore 15 del 12 gennaio scorso, è stato fermato dai militari dell’Arma durante un posto di controllo, mentre era alla guida della propria autovettura nella via Provinciale di Sottomonte nel territorio comunale di Capannori, dopo aver lasciato la sua abitazione senza alcuna autorizzazione o valido motivo. L’arrestato, dopo le formalità di legge, è stato accompagnato presso l’abitazione dove risiede in regime di arresti domiciliari, in attesa dell’udienza di convalida.