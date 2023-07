Evade dai domiciliari e sfascia un’auto a bastonate. Al processo lancia una sedia contro il pm e insulta il giudice

Lucca, 14 luglio 2023 – È evaso dai domiciliari il 23enne marocchino arrestato mercoledì pomeriggio 13 luglio a Capannori (Lucca) dopo aver tentato la rapina in una farmacia e aver distrutto la merce. Il giudice gli aveva concesso la misura cautelare dei domiciliari, ma lui è uscito appena ha potuto. Poi ha raggiunto l'abitazione di due connazionali e con un bastone ha spaccato la fioriera, la porta di ingresso e l'auto. A quel punto i carabinieri lo hanno arrestato di nuovo. Il 23enne ha seminato il caos anche in tribunale dove, questa mattina, dopo l'udienza di convalida terminata con la misura cautelare della detenzione in carcere, ha lanciato una sedia verso il pubblico ministero e insultato il giudice della convalida