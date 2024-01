Eufonetika al Conservatorio Boccherini. Aiuta il benessere psico fisico degli artisti

Per il terzo anno consecutivo si apre al Conservatorio “Boccherini” il corso Eufonetika, ideato e tenuto dal professore e maestro Maurizio Maltese. Ogni mercoledì, per un totale di nove incontri della durata di due ore ciascuno, si avranno da quest’anno due classi di corso: quella composta da coloro che iniziano il percorso per la prima volta durante questo anno accademico; e quella invece costituita dagli studenti e insegnanti che, avendo già frequentato lo scorso anno, si trovano allo stadio avanzato. Il progetto, pensato dal maestro Maltese, appositamente per favorire il benessere psico-fisico di musicisti, di cantanti e di artisti in generale aveva riscosso fin da subito un grande successo, ribadito e sottolineato quest’anno da un alto numero di iscritti sia al primo che al secondo livello di formazione. Coloro che hanno frequentato nello scorso anno, hanno fra l’altro dato testimonianza del loro gradimento nei confronti delle tecniche impartite dal professor Maltese in un prezioso testo che a breve sarà pubblicato. In esso il Maestro ha spiegato ed esposto in modo dettagliato la sua metodologia e il progetto curato per il Boccherini che è stato il primo Istituto in Italia a proporlo.