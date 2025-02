Ettore Pagano. Il violoncellista suona Boccherini

Domani 22 febbraio alle 17.30 l’Auditorium del Conservatorio ospiterà il tradizionale concerto in omaggio a Luigi Boccherini, in occasione dell’anniversario della sua nascita. Un evento di grande rilevanza promosso dall’Associazione Musicale Lucchese che negli anni ha visto la partecipazione di celebri musicisti del calibro di Giovanni Sollima, Enrico Bronzi, Giovanni Gnocchi, Enrico Dindo. Insieme all’Orchestra del Conservatorio “Boccherini” diretta dal maestro Pablo Varela, si esibirà il giovanissimo e straordinario violoncellista Ettore Pagano affermato sulla scena internazionale e protagonista, tra l’altro, dell’ultima edizione del concerto del 2 giugno al Quirinale. Pagano torna a Lucca per rendere omaggio a Boccherini con una performance che si preannuncia imperdibile.

Il concerto si apre con la musica del compositore lucchese e la sua Sinfonia in re maggiore, G. 490 originariamente un’ouverture per La confederazione dei Sabini in Roma, poi riutilizzata in altre opere; a seguire, sempre di Boccherini, il Concerto n. 9 in si bemolle maggiore per violoncello e orchestra, G. 482, considerato un pilastro della letteratura violoncellistica. In programma anche Introduzione e Variazioni sul tema “Dal tuo stellato soglio” di Niccolò Paganini: basato su un tema del Mosè in Egitto di Rossini, è un pezzo altamente virtuosistico, con variazioni che esplorano le possibilità estreme del violino e in questo caso del violoncello, per cui è stato trascritto. Gli ultimi due brani del concerto sono la Sinfonia n. 29 in la maggiore, K1 201 (K6 186a) di Mozart e la celeberrima Musica notturna delle strade di Madrid, G. 324 di Boccherini.

L’omaggio a Boccherini inizia stamani alle 10, sempre all’Auditorium del “Boccherini”, quando Pagano incontrerà gli studenti delle scuole nell’ambito della stagione “Musica Ragazzi”. Un’occasione speciale per i giovanissimi per avvicinarsi alla musica classica grazie alla testimonianza di un artista poco più grande di loro che ha già vinto premi prestigiosi e ha scelto di dedicare la sua vita al suo strumento e alla carriera musicale. L’appuntamento è aperto al pubblico, i biglietti sono acquistabili in loco prima del concerto o sul circuito Vivaticket.