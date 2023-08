Esumazioni massive nei cimiteri comunali Servono altri posti Lucca Riscossioni e Servizi srl annuncia un piano urgente di esumazione ed estumulazione massiva per creare nuovi posti in cimiteri in via di esaurimento. Elenco dei defunti e info su www.lrservizisrl.it. Contattare 0583 1971400 per definire destinazione finale.