"Estranei ai fatti noi andiamo avanti"

Azzurrina Srl, l’azienda che detiene attualmente il marchio Fonte Azzurrina, intende precisare la totale estraneità alle vicende giudiziarie riguardanti la precedente gestione di Azzurrina Acque.

“ Io e la mia famiglia – dichiara Manolo Sciaulino, amministratore della nuova società che detiene il marchio Fonte Azzurrina – abbiamo assistito inermi e con sincero dispiacere, alle discontinuità di posizionamento dei prodotti Azzurrina sul mercato. Abbiamo deciso di intraprendere con la compostezza che ci appartiene, tutti i passi giusti per poter gestire al meglio questo marchio: un lungo percorso, fatto di sacrifici e duro lavoro, sostenuto da importanti investimenti finanziari, necessari per l’acquisto dei beni dal tribunale di Lucca, per le manutenzioni straordinarie e ordinarie del fabbricato e degli impianti esistenti, oltre che per apportare sostanziali migliorie che i nostri consumatori ci auguriamo sapranno apprezzare a breve. Siamo pronti a coltivare al meglio questa strategica risorsa, con responsabilità e pratica al dovere, coscienti dell’importanza sociale che riveste per il territorio della Garfagnana e in particolare per il comune di Careggine, proseguendo la produzione, l’imbottigliamento, e la commercializzazione di Fonte Azzurrina, secondo i piani prefissati“.