“Estate Porcarese“ Comune cerca sponsor

Sponsor cercasi. Si sta avvicinando la bella stagione e a Porcari c’è da organizzare gli eventi estivi, che di solito hanno il loro clou nel mese di giugno. Il Comune cerca di stabilire contratti di sponsorizzazione per coprire le spese ed incidere in maniera minore sulle risorse dell’Ente di piazza Orsi. Con una determinazione dei giorni scorsi sono stati decisi i parametri. C’era già stata una delibera di giunta del 7 febbraio sulle "Linee di indirizzo per l’individuazione di sponsor per la realizzazione dell’evento "Estate Porcarese e altre manifestazioni per l’anno 2023" che istituiva l’avviso pubblico.

Le proposte di sponsorizzazione dovranno consistere nell’erogazione di un importo superiore a mille euro al netto di Iva. La civica amministrazione potrà acconsentire la presenza di più sponsor per il progetto di cui si tratta, con loghi eo marchi sul materiale promozionale. Il Comune garantisce un ritorno di immagine sugli strumenti di comunicazione previsti: manifesti, stendardi, depliant, opuscoli e inserzioni pubblicitarie.

I requisiti degli sponsor: assenza di conflitto di interesse tra l’attività pubblica e quella privata oggetto della sponsorizzazione o pubblicità; assenza di pregiudizio o danno all’immagine del Comune; nessun contenzioso con il Municipio. Sono in ogni caso escluse le sponsorizzazioni riguardanti: propaganda di natura politica, sindacale, filosofica o religiosa; collegata alla produzione o distribuzione di tabacco, prodotti alcolici, materiale pornografico o di dubbia moralità.

Ma. Ste.