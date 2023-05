Espressionismi in Europa E’ la tappa del corso tenuto da Paolo Bolpagni

Domani alle 18, nella Sala conferenze “Vincenzo da Massa Carrara” in via San Micheletto 3 a Lucca, si terrà il secondo incontro del corso di storia dell’arte ideato e tenuto dal direttore della Fondazione Ragghianti Paolo Bolpagni. L’iniziativa, che sta confermando un forte consenso di pubblico, vedrà protagonista, in questo nuovo appuntamento, la stagione degli Espressionismi in Europa, dalla Francia dei Fauves (Matisse, Derain, Dufy) alla Germania del gruppo “Die Brücke”, costituitosi nel 1905 a Dresda (con Kirchner, Heckel, Nolde, Pechstein, Schmidt-Rottluff), e del “Cavaliere azzurro”, che si sviluppò qualche anno dopo a Monaco di Baviera con Kandinskij, Macke e Marc; fino all’Austria di Kokoschka e Schiele e all’isolata ma potente figura di Lorenzo Viani in Italia.

Il corso è a ingresso gratuito e rivolto a tutti, senza la necessità di effettuare nessuna iscrizione. Gli incontri successivi si terranno il 14 giugno (Non solo Kandinskij: la nascita dell’astrattismo) e il 5 luglio (Dadaismo e Surrealismo).