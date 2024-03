“Espressioni razziste“. Squalifica di 10 giornate

Dieci giornate di squalifica per una frase razzista pronunciata da un calciatore quattordicenne della Mediavalle nei confronti di un avversario. I fatti risalgono a domenica scorsa 10 marzo, in una partita del campionato Giovanissimi B, tra una squadra della Mediavalle e una del pisano. Dopo un violento contrasto tra l’attaccante della squadra pisana e un avversario, quest’ultimo pronuncia una frase offensiva all’avversario (“Ne...o di m...“) che reagisce colpendolo. L’arbitro, che si trova vicino, vede e sente tutto: espelle entrambi i calciatori. Gli altri sembrano non aver compreso del tutto l’accaduto. Infatti quando escono le decisioni del giudice sportivo, c’è la sorpresa: ben 10 giornate di squalifica al 14enne della Mediavalle “per aver pronunciato espressioni di matrice razzista nei confronti di un calciatore avversario”. All’altro, che ha reagito aggredendolo, sono state invece inflitte 3 giornate di squalifica.