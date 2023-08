Esportazioni in crescita Brilla il distretto cartario che supera i 400 milioni

Le esportazioni distrettuali toscane confermano un andamento positivo nel primo trimestre 2023, pari a +2,4% con un valore di 5,9 miliardi di euro, superiore di 137 milioni di euro rispetto al corrispondente periodo dell’anno precedente. Una parte di questi risultati continua a essere spiegata dall’aumento dei prezzi alla produzione esteri, che a livello nazionale, pur mostrando un rallentamento, sono saliti nel manifatturiero del 6,9% nel primo trimestre 2023. Come emerge dal Monitor dei Distretti della Toscana, elaborato dalla Direzione Studi e Ricerche Intesa Sanpaolo, la crescita rispetto al 2022 interessa 12 distretti dei 19 monitorati.

Il comparto più rilevante tra le specializzazioni distrettuali rimane il Sistema moda, che ha superato il valore di 4,2 miliardi di euro, all’interno del quale spicca il distretto dell’Oreficeria di Arezzo (+8,4% la variazione tendenziale nel primo trimestre). Dal punto di vista del valore di esportazioni, al primo posto per rilevanza si conferma il distretto della Pelletteria e calzature di Firenze con 1,8 miliardi di euro di esportazioni, in crescita di circa 17 milioni rispetto al periodo gennaio-marzo 2022.

Risultati brillanti anche per il distretto del Cartario di Lucca che ha superato i 400 milioni di esportazioni nel primo trimestre 2023, in crescita di 66,4 milioni di euro, nonostante l’importante crescita dei prezzi energetici. Nella filiera del cartario, invece, si rileva un calo delle esportazioni del distretto delle Macchine per l’industria cartaria di Lucca (-18,2%), che però può risentire di un’organizzazione della produzione che si articola su periodi più ampi del trimestre.

La filiera agro-alimentare rappresenta circa un decimo dell’export distrettuale toscano e ha realizzato una crescita del +3,1%; nel primo trimestre 2023 si rafforza il ruolo del distretto dell’Olio toscano (+13,3%), maturato soprattutto nel mercato statunitense e francese. Si distingue il distretto del Marmo di Carrara, che realizza esportazioni per circa 163 milioni, sostenuto in particolare dalla componente lavorata: cresce l’export negli Emirati Arabi Uniti, in Marocco e in Francia. Il marmo grezzo, invece, segna un calo di esportazioni verso la Cina, ridotte di oltre 7 milioni di euro.

“Con un valore di quasi 6 miliardi di euro registrato nel primo trimestre del 2023, quello toscano continua a rappresentare un sistema produttivo distrettuale con una spiccata vocazione all’export”, commenta Tito Nocentini, direttore regionale Toscana e Umbria Intesa Sanpaolo. “Le imprese del nostro territorio hanno dimostrato una straordinaria capacità di saper cogliere i mutamenti del mercato“.