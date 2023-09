Esportazioni a Lucca in lieve calo ma ancora in buona salute

Export in lieve calo nella nostra provincia ma ancora sui massimi storici. Nei primi sei mesi del 2023 il dato dell’esportazione in provincia ha superato i 2.6 miliardi di euro, il secondo miglior risultato storico risultando inferiore di 1,6 punti percentuali (42 milioni di euro in meno) al solo primo semestre 2022, quando aveva registrato un aumento del 26.4%, spinto anche dalla forte crescita dei prezzi delle materie prime e energetiche. La dinamica delle vendite all’estero risulta differenziata tra i diversi settori, molti dei quali avevano raggiunto record storici nel 2022, ma risente anche del rallentamento in atto in alcuni comparti manifatturieri. L’export della cantieristica nautica e degli articoli di carta e cartone continua a crescere, mentre la metal-meccanica torna sui livelli del 2021 dopo il balzo dello scorso anno. Anche per le importazioni della provincia di Lucca tra gennaio e giugno si rileva una lieve contrazione (-1,9%) rispetto al record storico dello scorso anno, arrivando a sfiorare il miliardo e mezzo di euro. Tornano in negativo le calzature, con un -10.3% nell’anno a quota 66 milioni, dopo il recupero del 2021-22 che aveva interrotto un lungo periodo di cali del settore. Gli Stati Uniti, in crescita del +8% valgono oltre un terzo delle vendite estere; seguono Francia (-5%), Germania (-8,3%) e Regno Unito (-20,2%) che sommano un altro terzo dell’export. In diminuzione anche le vendite di articoli in materie plastiche, che nel semestre sono scese del -12.5% attestandosi a 52 milioni; sull’andamento ha inciso soprattutto la flessione della Francia. L’industria meccanica, terzo settore provinciale per export nel semestre con complessivi 378 milioni di euro, segnala una flessione del -13.7%, nel 2022 era +19%.