Paura in centro a Lucca: serie di esplosioni e fumo dai tombini. Guasto elettrico: black out nella strada

Lucca, 17 aprile 2023 – Una serie di piccole esplosioni sotterranee nel cuore della città. E’ accaduto questa mattina, 17 aprile, in via Santa Lucia a due passi da piazza San Michele a Lucca. Scoppi improvvisi che hanno generato paura nella strada che è stata interdetta al passaggio per gran parte della mattinata per consentire le operazioni di sicurezza di vigili del fuoco, polizia municipale e tecnici del Comune e di Enel. Proprio questi ultimi hanno confermato che a generare le piccole esplosioni è stato un guasto elettrico alla linea di media tensione che passa sotto la strada.

Per i rilievi, durante il sopralluogo degli esperti, sono state utilizzate strumentazioni di precisione come sonde ottiche e per la rilevazione del gas. Da subito è stata esclusa la fuga di gas. A scatenare gli scoppi è stato infatti il cedimento del giunto di media tensione tra due centraline Enel.

Le esplosioni ripetute a più riprese hanno provocato un black out nella zona. I negozianti e le persone che si trovavano lì al momento degli scoppi si sono velocemente allontanati per la paura. Fortunatamente non si registrano feriti né gravi danni.