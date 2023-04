Tragica esplosione, salgono a 3 gli indagati. Il magistrato ha scelto il super consulente

Lucca, 19 aprile 2023 – C’è una terza persona indagata, oltre ai due manutentori dell’impianto, nell’inchiesta sulla tragica esplosione di via traversa del Marginone a Montecarlo costata la vita sabato scorso a Luciano Lazzerini, 70enne di origine pisana, morto sul colpo nella sua palazzina crollata. Il sostituto procuratore Salvatore Giannino starebbe completando il quadro delle persone coinvolte nella gestione dell’impianto a Gpl dell’abitazione e il numero degli indagati sembra destinato a crescere ulteriormente.

Ulteriori elementi raccolti dai carabinieri avrebbero fatto emergere, infatti, che ci sarebbe stato da qualche tempo un problema di malfunzionamento del quale alcuni sarebbero stati a conoscenza. Confermato anche il fatto che qualcuno avesse sentito odore di gas già nei giorni precedenti la disastrosa esplosione di sabato mattina.

Per fare piena luce sulla dinamica della tragedia, il magistrato ha intanto nominato come proprio consulente l’ingegner Francesco Marotta, già noto come consulente (con lo stesso pm Giannino) nell’inchiesta sul disastro della stazione di Viareggio e impegnato anche nella ricostruzione della recente tragedia dell’esplosione di Torre. La data del sopralluogo a Montecarlo sarà fissata a breve, una volta individuati appunto tutti gli indagati. Nel frattempo tutta l’area del disastro rimane sotto sequestro.

Intanto , dopo l’esame eseguito lunedì dal medico legale Stefano Pierotti, la Procura ha rilasciato il nullaosta per i funerali di Luciano Lazzerini. La cerimonia funebre del pensionato si terrà domani alle ore 15 nella chiesa di Montecarlo, poi la salma verrà sepolta nel cimitero locale.

Sempre molto grave, sebbene in condizioni stazionarie, la moglie Francesca Donatini, 69 anni, ricoverata all’ospedale di Cisanello con ustioni sul 70% de corpo. La donna era stata estratta viva sabato pomeriggio dai vigili del fuoco, dopo sette ore di delicatissimi e complessi interventi di soccorso. Per lei la prognosi è riservata.