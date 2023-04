Esplosione, atteso nuovo sopralluogo Gli sfollati cercano ancora una casa

Bisogna attendere le prossime settimane per poter effettuare gli accertamenti irripetibili richiesti dalla Procura, sul luogo della tragica esplosione di Montecarlo. Lunedì è iniziato il sopralluogo del super perito nominato dal sostituto procuratore Salvatore Giannino, l’ingegner Francesco Marotta, affiancato dai consulenti delle parti coinvolte nell’inchiesta, che vede tredici persone offese. Ma il primo giorno di lavori si è concluso con un nulla di fatto. Gli esperti, che hanno 90 giorni di tempo per produrre le proprie conclusioni, devono attendere lo sgombero dei detriti da parte dei vigili del fuoco. Per cui sono necessari mezzi specifici. Dopodiché si potrà procedere con le verifiche, atte a far luce sulle cause.

L’ipotesi della Procura è che ci sia una fuga di gas all’origine dell’esplosione. Varie le testimonianze, raccolte subito dopo la tragedia, che avrebbero avvallato questa ipotesi. Motivo per cui nel registro degli indagati ci sono il tecnico e il titolare della ditta che di recente ha effettuato un intervento di manutenzione all’impianto gpl, in seguito ad un guasto. Un atto che ancora oggi resta dovuto, per poter procedere con le indagini. Al vaglio degli inquirenti, infatti, ci sono i documenti inerenti all’intervento. Sarà poi il lavoro dei periti a sciogliere i dubbi, a chiarire cosa è accaduto lo scorso 15 aprile e le eventuali responsabilità.

Quella mattina, intorno alle 11.30, il lato sinistro della casa colonica in via traversa del Marginone è crollato su stesso, riducendo in macerie due appartamenti e rendendo inagibile quello accanto. Quel giorno ha perso la vita Luciano Lazzerini, 70enne originario di Pisa, mentre la moglie Francesca Donatini è morta lunedì, dopo più di una settimana di ricovero a Cisanello per le gravissime ustioni riportate. Nell’esplosione sono rimaste ferite altre 5 persone: Simone Cerchiai, inquilino del piano di sopra, è ricoverato ancora oggi al San Luca, ma in condizioni stabili; mentre la famiglia Hila, che per fortuna non ha avuto gravi conseguenze fisiche, è ora alle prese con la ricerca di una nuova casa.

Le difficoltà riscontrate hanno spinto l’avvocato Ilenia Vettori a lanciare un appello. "Ora sono sistemati in un agriturismo a Montecarlo, ma hanno necessità di trovare un alloggio quanto prima, preferibilmente ad Altopascio visto che le bimbe vanno a scuola lì, ma anche Montecarlo va bene. La famiglia è ancora sotto shock. Sicuramente trovare una sistemazione fissa può rappresentare un grande aiuto. Metto a disposizione il mio numero di telefono per contattarci in modo diretto: 349 6909253".

Teresa Scarcella