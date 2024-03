Esperti per la transizione verde. Presentato il progetto Extravert

Venerdì scorso il Polo Tecnologico di Segromigno in Monte ha ospitato un’iniziativa che da dato avvio alla fase operativa del progetto Extravert’ (Programma INTERREG Italia- Francia Marittimo 2021-2027 dell’Unione Europea), di cui Capannori è capofila, finalizzato ad accompagnare la transizione verde delle imprese locali attraverso la formazione di nuove figure professionali sempre più richieste. All’incontro, apertosi con i saluti dell’assessore all’innovazione e al Polo Tecnologico, Lucia Micheli, hanno preso parte rappresentanti della Regione Toscana, della Provincia, della Camera di Commercio, dei comparti produttivi del territorio e dei partner del progetto.

"Extravert è un progetto innovativo di grande importanza e attualità, perchè vuole favorire concretamente la transizione ecologica delle imprese, in un’ottica di economia circolare, che è uno degli obiettivi del nostro Polo Tecnologico - afferma l’assessore Lucia Micheli-. Oggi è divenuto indispensabile adeguare i processi produttivi delle

aziende di ogni dimensione allo sviluppo sostenibile, con la creazione di nuove figure professionali capaci di supportare con competenze specifiche questa nuova sfida. E’ inoltre sempre più necessario dar vita ad innovazioni organizzative, di processo, di servizio e di marketing basate sull’economia circolare".

Il progetto ‘Extravert’ – Esperti per la transizione verde transfontaliera (budget complessivo 1.665.385,60 euro) affronta la sfida territoriale della creazione e dell’inserimento professionale della innovativa figura del “Green Manager”. In tutti i territori dell’area di cooperazione transfrontaliera (Toscana, Liguria, Sardegna, Corsica e Regione PACA in Francia) si sta ridisegnando la mappa delle professioni “green” introducendo nuovi profili, ma alla crescita della domanda di nuove figure da parte delle imprese non corrisponde un’offerta adeguata da parte dei giovani in cerca di occupazione.

Si vuole strutturare e mettere in opera un’Alleanza Formativo-Occupazionale per apportare un cambiamento al disequilibrio domanda/offerta di lavoro, in particolare mediante la sperimentazione e il consolidamento di un nuovo modello formativo, per rafforzarne la valenza transfrontaliera, e il potenziamento delle funzioni di una Piattaforma web per facilitare le relazioni tra imprese, esperti in economia circolare, giovani in cerca di occupazione, con l’obiettivo dell’inserimento occupazionale di quest’ultimi.