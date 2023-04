Esperti a confronto sul legame tra creatività e psicopatologia

1Sabato 15 aprile all’ex ospedale psichiatrico di Maggiano è in programma il Convegno dal titolo: Vicissitudini della soggettivita’: creativita’ e psicopatologia, evento formativo accreditato Ecm, rivolto a 70 professionisti della Salute Mentale (Medici, infermieri, OSS, Educatori Professionali, Assistenti Sociali Terapisti della Riabilitazione Psichiatrica). Il convegno vuole esplorare varie espressioni cliniche psichiatriche attraverso l’opera artistica di soggetti la cui storia clinica è stata recuperata dagli archivi storici di alcuni importanti ex ospedali psichiatrici italiani. Verrà inoltre approfondita l’associazione tra psicopatologia e aree di iper-competenza in specifici ambiti, tra cui quello artistico e scientifico, concentrandosi sui predisponenti assetti neuroevolutivi e sul rapporto con gli eventi vitali. Il tour storico, eseguito con l’accompagnamento di animazioni scenico-musicali, accompagnerà i partecipanti in un percorso di intensa suggestione.