Conoscere il mondo missionario, della cooperazione e della solidarietà internazionale, è la base della proposta che il Centro Missionario della diocesi di Lucca offre in questo periodo dell’anno. Lo fa con un corso – in collaborazione con l’associazione Amani Nyayo Odv– che ha un nome specifico, "Ad occhi aperti", dedicato in particolare a coloro che desiderano fare un’esperienza missionaria, anche per un breve periodo. Un’iniziativa in formula “residenziale“, per 4 fine settimana da febbraio a maggio pernottando all’ex Seminario. Info [email protected]