Escursionista ferito, portato al pronto soccorso in elicottero

Bagni di Lucca (Lucca), 10 aprile 2023 – E’ stato necessario l’intervento dell’elisoccorso regionale Pegaso per soccorrere un escursionista ferito durante un’uscita insieme ad altri tre compagni, tutti originari della Versilia, sulla cresta di Vallemagna che conduce al monte Memoriante.

L'intervento di soccorso

Uno degli escursionisti è scivolato procurandosi traumi vari ed escoriazioni; non poteva in alcun modo rientrare in autonomia. È stata così attivata la squadra del Soccorso Alpino di Lucca e l’elisoccorso Pegaso 3 che stava rientrando da un’altra missione.

La squadra si è predisposta con il materiale al campo sportivo di Barga, pronta a essere imbarcata nel caso fosse servito personale tecnico. Sul posto, dal Pegaso si sono calati il tecnico del soccorso alpino e il medico. Una volta stabilizzato, il paziente è stato recuperato dal Pegaso 3 che si è diretto verso l’ospedale Versilia di Lido di Camaiore.