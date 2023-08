Escursionista cade e si ferisce sulle Apuane a Lucca: ricostruzione

E’ in gravi condizioni un escursionista precipitato in una scarpata per parecchi metri. L’incidente in montagna si è verificato attorno alle 12,30 di ieri alla Foce di Cardeto, nel comune di Minucciano, in alta Garfagnana. Secondo la prima ricostruzione, l’uomo, residente a La Spezia, è scivolato mentre si trovava sul sentiero ed è caduto nel dirupo per circa tre metri, riportando vari traumi. L’allarme è stato dato da compagni di escursione che hanno chiesto l’intervento del 118. La centrale operativa ha inviato sul posto l’elisoccorso Pegaso 3. I tecnici a bordo si sono calati nel punto dell’incidente e hanno verricellato a bordo il ferito, trasportandolo all’ospedale di Cisanello con il codice rosso.

E anche nella giornata di Ferragosto la stazione di Lucca del Soccorso Alpino ha avuto qualche impegno rilevante. E’ infatti intervenuta per soccorrere un escursionista originario di Varese e residente a Firenze, caduto sul sentiero 58 all’intersezione col sentiero Airone 1, nella zona della Pania di Corfino a Villa Collemandina. La caduta accidentale è avvenuta sul sentiero e ha causato all’escursionista, un umo di 80 anni, un trauma cranico e facciale oltre ad una serie di escoriazioni agli arti inferiori. Il personale inviato dal 118 ha soccorso l’infortunato con la barella e lo ha trasportato all’ospedale di Cisanello in elicottero, comunque con codice di urgenza verde.